Европейские соседи киевского режима потребовали продлить запрет на ввоз украинского зерна

Министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс по итогам совещания с коллегами из Болгарии, Румынии, Словакии и Венгрии на брифинге в пятницу, 12 мая, заявил, что приграничные с Украиной страны требуют продлить запрет ввоза украинского зерна в Европейский союз, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Телюс сказал: «Мы призовем к тому, чтобы этот срок был продлен. Чтобы он был продлен хотя бы до конца года, а не кончился 5 июня,. Приграничные с Украиной страны хотели бы разделить с союзниками по ЕС расходы на помощь Украине. Мы призовем к солидарности. Мы говорим о том, что цену помощи Украине должны понести солидарно все члены ЕС, а не только приграничные страны».

«Наша коалиция приняла решение направить письмо всем странам-членам Европейского союза с описанием ситуации в наших странах, какие есть трудности, какова ситуация в нашем сельском хозяйстве», – заявил глава польского агропрома.

Варшава, Иван Бабурин

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