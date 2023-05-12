Французская компания прекратила поставки в Россию крепкого алкоголя и шампанского

Французская компания производитель алкогольных напитков Pernod Ricard в пятницу, 12 мая, заявила, что прекратила поставки напитков принадлежащих ей брендов, – сообщают СМИ.

В заявлении, опубликованном компании на сайте компании, говорится: «Pernod Ricard может подтвердить, что в конце апреля 2023 года она прекратила экспорт всех своих международных брендов в Россию. В связи с принятым решением компания ищет пути адаптации российского подразделения, полностью соблюдая законодательство РФ».

Компания Pernod Ricard поставляла в Россию: Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat, Diageo Bell's, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys, Bacardi, Dewar's, William Lawson's, Havana Club, а также шампанское Mumm и Perrier Jouet.

Москва, Иван Бабурин

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