Белый дом «очень обеспокоен» угрозой дефолта

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в пятницу, 12 мая, заявила, что в администрации президента США Джо Байдена «очень обеспокоены» угрозой дефолта, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, пресс-секретарь Белого дома сказала: «Мы все обеспокоены, очень обеспокоены этим . Мы надеемся, что до этого не дойдет».

Отметим, что ранее сегодня министр финансов Джанет Йеллен заявила, что дефолт США по долгу станет «экономической и финансовой катастрофой».

В свою очередь, СМИ сообщили, что президент США Байден и спикер Палаты представителей Конгресса Маккарти отложили запланированные на пятницу переговоры по проблеме угрозы дефолта.

Вашингтон, Иван Бабурин

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