Армянский коньяк может исчезнуть с полок российских магазинов

Министр экономики Армении Ваан Керобян на заседании комиссии парламента Армении по экономическим вопросам в четверг, 18 мая, заявил, что Ереванский коньячный завод, которым владеет французская компания Pernod Ricard, прекращает экспорт продукции в Россию, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Керобян сказал: «Официальной информации я пока не получил, но, кажется, это уже официально – Ереванский коньячный завод прекратит экспорт в Россию. Это проблема, которая отразится на закупках винограда у местных фермеров».

Следует отметить, что по данным экспертов рынка более 80% экспорта Ереванского коньячного завода приходилось на Россию.

Напомним, в конце апреля текущего года французский концерн Pernod Ricard прекратил экспорт алкоголя в Россию.

Ереван, Иван Бабурин

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