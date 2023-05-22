Аргентинские газовики объявили «тотальную» забастовку

Совет директоров аргентинского частного нефтегазового профсоюза Рио-Негро, Неукен и Ла-Пампа инициировал «тотальную» забастовку в бассейне Неукен на месторождениях сланцевого газа Vaca Muerta на юго-западе страны, требуя улучшения условий охраны труда, – сообщает в понедельник, 22 мая, интернет-издание Resumen Latinoamericano.

В обращении, которое сделал профсоюз, говорится: «Устав от трагических происшествий, которые стоили жизни или калечили рабочих, и в отсутствие реакции со стороны компаний и национального правительства, чтобы положить конец этой ситуации, мы решили начать борьбу. Нам надоело видеть, как в течение длительного времени продолжаются бессмысленные дискуссии с единственной целью – отсрочить принятие мер»

«Настораживает презрение бизнесменов к жизни людей. Жалкое равнодушие тех, кто имеет право принимать решения, разрушает жизни рабочих, и это недопустимо. Рабочие требуют принятия срочных и реальных мер и требуют присутствия в этом районе представителей министерства труда и Управления по надзору за рабочими рисками, чтобы они перестали принимать кабинетные решения», – заявили в профсоюзе и добавили, что «на месторождении нет плана обучения или предотвращения несчастных случаев для страховщиков профессиональных рисков».

Буэнос-Айрес, Иван Бабурин

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