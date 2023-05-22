Минфин США предупредил о риске понижения кредитного рейтинга страны

Министр финансов США Джаннет Йеллен в понедельник, 22 мая, заявила, что затягивание решения по госдолгу может понизить кредитный рейтинг страны, – сообщают СМИ.

В письме к спикеру палаты представителей Кевину Маккарти перед его запланированной встречей с президентом США Йеллен говорит: «Мы знаем из прошлого, что ожидание до последней минуты при принятии решения по пределу госдолга может нанести серьезный вред бизнесу и уверенности потребителей, повысить стоимость краткосрочных займов для налогоплательщиков и негативно повлиять на кредитный рейтинг США. Под сомнение будет поставлена способность защищать интересы нацбезопасности. Крайний срок остается прежним: 1 июня правительство уже не сможет выполнять свои обязательства».

Следует отметить, что по состоянию на январь текущего года потолок американского госдолга составляет 31,4 триллиона долларов.

Вашингтон, Иван Бабурин

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