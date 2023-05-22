Спикер палаты представителей США: До дефолта Байдена остается 10 дней

Спикер палаты представителей Кевин Маккарти в понедельник, 22 мая, напомнил президенту США Джо Байдену, что до момента, когда США не смогут исполнять долговые обязательства осталось 10 дней, – сообщает РИА Новости.

В своем микроблоге в Twitter Маккарти написал: «До дефолта Байдена по государственному долгу остается 10 дней. Он месяцами игнорировал надвигающийся кризис, несмотря на мои неоднократные призывы к переговорам. Из-за своего бездействия он рискует столкнуться с первым дефолтом в американской истории. Я призывал к переговорам о госдолге еще в середине января, но президент не откликался, и лишь в середине мая Байден признал, что этот диалог необходим».

Ранее сегодня глава американского минфина Джаннет Йеллен также напомнила, что «крайний срок до дефолта остается прежним: 1 июня правительство уже не сможет выполнять свои обязательства».

Отметим, что по состоянию на январь текущего года потолок американского госдолга составляет 31,4 триллиона долларов.

Вашингтон, Иван Бабурин

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