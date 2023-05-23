Акционерам «Газпрома» рекомендовано не выплачивать дивиденды за 2022 год

Совет директоров ПАО «Газпром» рекомендует акционерам на годовом собрании, запланированном на 30 июня, не утверждать и не выплачивать дивиденды за 2022 год.

В сообщении энергетического гиганта говорится: «Совет директоров рекомендовал собранию акционеров не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам деятельности ПАО «Газпром» в 2022 году с учетом выплаты промежуточных дивидендов по результатам деятельности общества в первом полугодии 2022 года. Всего на промежуточные дивиденды по результатам первого полугодия 2022 года было направлено 1,2 трлн рублей – это рекордный объем дивидендов в истории «Газпрома» и российского фондового рынка»

Следует отметить, что согласно данным МСФО чистая прибыль «Газпрома» в 2022 году упала на 41,4% – до 1,226 трлн. рублей, добыча снизилась на 20% – до 412,6 млрд куб. м, экспорт в дальнее зарубежье – на 45,5%, до 100,9 млрд куб. м.

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

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