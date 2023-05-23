Сенаторы предложили развивать в России «винный туризм»

Законопроект, направленный на развитие виноделия и винного туризма в России, внесли в Госдуму сенаторы Андрей Яцкин, Алексей Кондратенко и Валерий Васильев.

В пояснительной записке, размещенной в базе данных нижней палаты парламента, в частности, говорится: «Законопроект предполагает закрепление возможности субъектов сельскохозяйственной деятельности использовать земли для оказания услуг в сфере винного туризма, а также размещения объектов винного туризма, позволяющих экономически эффективно, с соблюдением баланса рационального использования плодородных почв, виноградопригодных земель, обеспечивать дополнительную поддержку сельского хозяйства».

Предложенный сенаторами законопроект вводит такие понятия, как «винный туризм» и «объекты винного туризма», а земли, занятые объектами винного туризма, предлагается включить в состав земель сельскохозяйственного назначения.

Москва, Иван Бабурин

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