Путин рассказал о «дедоллризации» мировой экономики и энергетическом кризисе в Европе

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума в Москве, темой которого определена «Евразийская интеграция в многополярном мире» рассказал о «дедолларизации» мировой экономики и энергетическом кризисе в Европе, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию мероприятия.

В ходе своего выступления глава российского государства сказал: «Кардинальные изменения происходят в международно-финансовой сфере. И хотел бы с удовлетворением отметить, что России удается не только адаптироваться, но и стать одним из лидеров этих процессов. Мы ведем курс на сокращение доли валют недружественных стран во взаимных расчетах и намерены еще активнее работать с партнерами во всем мире и в ЕВРАЗЭС. В том числе для полноценного перехода на национальные валюты. На использование национальных валют во внешнеторговых расчетах переходят и многие другие быстроразвивающиеся экономики мира, в том числе Китай, Индия, государства Латинской Америки».

Говоря об энергетическом кризисе в Европе, Путин сказал: «Кто виноват в том, что произошло? «Северный поток-1» взорвали, «Северный поток-2» не открыли. Маршрут «Ямал-Европа» через Польшу мы что ли закрыли? Польша закрыла. Две нитки газопровода через Украину – Украина одну из них закрыла. Не мы же это сделали. Кстати говоря, по второй нитке мы же поставляем газ в Европу, а Украина, несмотря на то, что называет нас агрессором, благополучно кассирует деньги за транзит. Мы все свои обязательства выполняем в полном объеме».

Отметим, что в ходе своего выступления о Союзном государстве президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал: «Ну, я извиняюсь, но даже ядерное оружие одно на двоих у них сейчас». После этих слов Путин и Лукашенко пожали друг другу руки.

Москва, Иван Бабурин

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