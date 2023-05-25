Цены на газ в Европе опустились до двухлетнего минимума

Биржевые цены на газ в Европе упали ниже $300 за 1 тыс. кубометров, следует из данных Лондонской биржи ICE Future. Июньские фьючерсы подешевели до минимума с мая 2021 года.

По состоянию на 12:31 мск, стоимость июньского фьючерса на крупнейшем в Европе хабе TTF снизилась до $291,9 за 1 тыс. кубометров, или 25,8 евро за МВт·ч. С начала сегодняшней торговой сессии цена упала почти на 6,5%. Спустя несколько минут котировки немного отыграли падение, но все еще остаются ниже отметки $300.

Цены на газ в Европе снижаются до двухлетнего минимума на фоне высокой заполненности газовых хранилищ (около 66,5%), рекордных поступлений СПГ и теплой погоды, передает ТАСС.

Вице-премьер России Александр Новак меж тем не исключил роста цен на энергоресурсы во второй половине 2023 года. По его словам, такой сценарий возможен в случае роста потребления со стороны Китая.

Как отметил вице-премьер, вопреки прогнозам экспертов Китай после стабилизации ситуации с Covid-19 восстанавливает свою экономику более медленными темпами, что рынок и оценил. «Как только Китай летом, может быть, начнет больше потреблять энергетических ресурсов, рынок сразу пойдет по-другому», – спрогнозировал Новак в интервью на телеканале «Россия 24» (цитата по «Интерфаксу»).

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»