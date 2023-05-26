Силуанов: Закредитованность ряда регионов России составляет почти 100%

Министр финансов Антон Силуанов на встрече президента России Владимира Путина с «Деловой Россией» в пятницу, 26 мая, заявил, что некоторые из регионов России нарастили задолженность почти до 100 процентов от собственных доходов, то есть предельной величины по бюджетному законодательству, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию мероприятия на сайте Кремля.

В ходе своего выступления Силуанов сказал: «Регионы слабо выбирают средства, предоставляемые из федерального бюджета по программе инвестиционного налогового вычета, и активнее привлекают бюджетные кредиты. Субъекты последнее время очень здорово стали закредитовываться. Раньше это были коммерческие кредиты, мы их заменили на бюджетные. Теперь даем больше бюджетных кредитов. Особенно – инфраструктурные кредиты, и – на кассовый разрыв. У нас уже долг региональный стал расти, пока еще не критически, но в целом ряде субъектов подбирается к 100% от собственных доходов. А это уже величина предельная по бюджетному законодательству. Скоро ряд субъектов не сможет заимствовать на свои обычные, бюджетные траты».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»