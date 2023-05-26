Названа дата, когда иссякнут резервы средств американского минфина

Экономисты банка Goldman Sachs Алек Филлипс и Тим Крупа заявили, что денежные резервы министерства финансов США могут закончиться к 9 июня 2023 года, – сообщает в пятницу, 26 мая, портал MarketWatch.

В публикации портала говорится, что «по оценкам экономистов, резервы средств минфина США ко 2 июня едва будут превышать 30 миллиардов долларов, что является минимальной суммой, на которую казначейство ориентировалось в предыдущих прогнозах предела госдолга, – и уже полностью иссякнут к 9 июня».

«Вероятность договоренности между законодателями и даминистрацией об очередном повышении потолка госдолга оценена специалистами в 80%. Вместе с этим 10% вероятности того, что конгресс не сможет принять меры вовремя для повышения потолка госдолга», – говорят в Goldman Sachs.

Со своей стороны министр финансов США Джанет Йеллен также изменила возможный срок дефолта с 1 на 5 июня.

В письме главы американского минфина, направленного лидерам конгресса, в частности, говорится: «Основываясь на последних доступных данных, теперь мы ожидаем, что казначейство будет иметь недостаточно ресурсов для выполнения правительственных облигаций 5 июня, если конгресс не поднимет или не приостановит лимит госдолга».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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