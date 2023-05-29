В правительстве РФ пообещали, что через семь лет МРОТ превысит прожиточный минимум на 30%

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на встрече с фракцией ЛДПР в Госдуме в понедельник, 29 мая, заявил, что в России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к 2030 году превысит прожиточный минимум на 30%, – сообщают СМИ. заявил

В ходе своего выступления министр сказал: «В горизонте до 2030 года мы планируем увеличивать минимальный размер оплаты труда более высокими темпами, чем растет прожиточный минимум трудоспособного человека... Планируем, что к 2030 году мы достигнет соотношения 1 к 1,3, то есть минимальный размер оплаты труда превысит прожиточный минимум на 30%. С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда будет увеличен и составит 19 242 рубля».

Москва, Иван Бабурин

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