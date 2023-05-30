Израиль переходит на евростандарты энергоэффективности электроприборов

Экономическая комиссия Кнессета (Парламент Израиля, – прим.ред.) во вторник, 30 мая, утвердила указ министра энергетики Исраэля Каца о переходе на стандарты энергоэффективности электроприборов Европейского союза и об отмене особых израильских стандартов, – сообщают израильские СМИ.

В указе главы израильского минэнерго, в частности, говорится, что «электроприборы, с особыми израильскими стандартами, но не соответствующие нормам ЕС, можно будет продавать в Израиле в течение ближайшего года, после чего их продажа будет запрещена. Исключение сделано только для кондиционеров, для них переход с израильских стандартов на европейские будет сделан через год после публикации указа, а продажа кондиционеров с израильским стандартом энергоэффективности будет разрешена в течение еще одного года после этого. Указ вступит в силу через месяц после публикации в бюллетене «Решумот».

«Переход на европейские стандарты энергоэффективности со временем должен привести к сокращению расходов домохозяйств на электричество на несколько сотен шекелей в год», – отметили в министерстве энергетики Израиля.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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