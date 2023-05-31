В России ускорилась годовая инфляция, снизилась безработица и выросла реальная зарплата

Минэкономразвития в своем обзоре о текущей ценовой ситуации, опубликованном в среду, 31 мая, сообщает, что годовая инфляция в России с 23 по 29 мая 2023 года ускорилась до 2,41% с 2,36% неделей ранее.

В документе министерства, в частности, говорится, что «на продовольственные товары снижение цен продолжилось на фоне сохраняющегося удешевления плодоовощной продукции, на остальные продовольственные товары темп роста цен практически сохранился на уровне прошлой недели. В секторе непродовольственных товаров цены выросли на 0,13% с учетом возобновления роста цен на электро- и бытовые приборы, сезонного роста цен на строительные материалы, а также удорожания отечественных легковых автомобилей. В секторе услуг рост цен составил 0,19% при удорожании туристических услуг на фоне возобновлении роста цен на услуги санаториев».

«Согласно обновленному прогнозу социально-экономического развития России, рост ВВП РФ в текущем году ожидается на уровне 1,2%, в 2024 году – 2%. Инфляция в РФ в текущем году прогнозируется на уровне 5,3%. Также ожидается рост реальных зарплат населения на 5,4%», – сообщили также в российском минэке.

В свою очередь Росстат сообщает, что реальные зарплаты (средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции, – прим. ред.) в марте выросли на 2,7% в годовом выражении после роста на 2% в феврале. По итогам первого квартала рост составил 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в марте 2023 года составила 71 334 рубля и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 6,3%", – говорится в сообщении. В номинальном выражении зарплаты в России в марте выросли на 9,5% по сравнению с февралем, по итогам первого квартала – на 10,7% год к году», – говорится в докладе ведомства.

Следует отметить, что согласно прогнозу минэкономразвития, в 2023 году зарплаты в реальном выражении вырастут на 5,4%.

Российское статистическое ведомство также отметило, что в стране уровень безработицы в апреле 2023 года обновил исторический минимум и составил 3,3%.

«В апреле 2023 года 2,5 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в апреле 2023 г. составил 3,3% (без исключения сезонного фактора)», – говорится в докладе Росстата.

Москва, Иван Бабурин

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