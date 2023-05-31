СМИ: OPEC закрыла свою встречу для ряда крупнейших мировых медиа-групп

OPEC, предположительно, по решению министра энергетики Саудовской Аравии Абдулазиза бен Сальмана запретила нескольким крупнейшим мировым медиа-группам присутствовать для освещения на встрече организации в Вене, – передает в среду, 31 мая, Financial Times.

В сообщении издания, в частности, говорится: «Журналистам изданий Bloomberg, Wall Street Journal и Reuters запретили посещать встречу без указания причин. Принятое Саудовской Аравией решение крайне необычно, так как заголовки со встреч ОПЕК могут повлиять на цены на нефть и финансовые рынки по всему миру».

«OPEC запретила нескольким медиа-группам присутствовать на своей важной производственной встрече в Вене в эти выходные, что, по словам официальных лиц, было инициировано Саудовской Аравией, которая изо всех сил пытается поддержать цены на нефть», – пишет Financial Times.

Вена, Иван Бабурин

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