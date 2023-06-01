В Германии ответственный за климат министр выступил за возобновление угольной энергетики

Министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия должна снова задействовать угольные электростанции предстоящей зимой из-за дефицита энергии, – сообщает в четверг, 1 июня, немецкое издание Bild.

Издание пишет, что Роберт Хабек заявил следующее: «В конце июля в стране будет прекращена эксплуатация резервных энергоблоков на угольных электростанциях. При этом по особому разрешению от ЕС этой зимой их снова смогут запустить. Я должен обосновать их дальнейшую эксплуатацию. Мы нуждаемся в дополнительных резервах производственных мощностей для зимнего периода».

Ранее министр экономики и защиты климата ФРГ выступал за полный отказ от угольной генерации к 2030 году.

Берлин, Иван Бабурин

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