В мае в России ускорилась годовая инфляция, и выросли цены

Федеральная служба государственной статистики Годовая в пятницу, 9 июня, сообщила, что в России годовая инфляция ускорилась с 2,31% в апреле до 2,51% в мае. В месячном выражении на 0,31% выросли потребительские цены.

Кроме того, в ведомстве отметили, что продовольственные товары в мае подешевели на 0,31% по сравнению с апрелем и на 0,91% в годовом выражении. Непродовольственные товары выросли в цене на 0,34% в месячном выражении и на 0,16% по сравнению с маем 2022 года. Стоимость услуг выросла на 1,13% к апрельскому показателю и на 11,02% в годовом выражении.

При этом в Росстате сообщили, что «в мае среди продовольственных товаров заметный рост цен наблюдался на сахарный песок – на 6%, куриное мясо – на 5,4%, баранину (кроме бескостного мяса) – на 4,7%, куриные окорочка – на 1,9%, охлажденную и мороженую разделанную рыбу лососевых пород и мороженые кальмары – на 1%, бескостную свинину и мороженую неразделанную рыбу – на 0,9%, вареные колбасы, кулинарные изделия из птицы и кофе в организациях быстрого обслуживания – на 0,7%, мороженую разделанную рыбу (кроме лососевых пород), соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, шоколадные натуральные конфеты и конфеты с добавками, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) – на 0,6%».

В то же время, согласно данным ведомства, снизились цены на огурцы – на 37,4%, помидоры – на 26,1%, бананы – на 5,5%, свежую зелень – на 3%, свежие грибы – на 2,8%, апельсины – на 2,2%. При этом подорожали: белокочанная капуста на 86,6%, морковь – на 21,4%, лимоны – на 11,4%, картофель – на 9,5%, репчатый лук – на 9,3%, столовая свекла – на 7,5%, чеснок – на 6,7%, куриные яйца – на 6,9%, гречневая крупа – на 3,3%, подсолнечное масло – на 1,9%, стерилизованное молоко и натуральный растворимый кофе – на 1,2%, овсяные и перловые крупы, молоко для детей – на 0,8%, пастеризованное молоко и какао – на 0,7%, мясные консервы для детского питания, питьевые сливки – на 0,6%, овсяные хлопья «Геркулес», йогурт – на 0,5%.

В Росстате также отметили, что в апреле в группе услуг пассажирского транспорта увеличилась стоимость проезда в различных вагонах в поездах дальнего следования – от 3,9% до 13,3%, авиаперелета экономическим классом – на 8,6%, проезда в такси и междугородном автобусе – на 0,6%, городском автобусе – на 0,4%, троллейбусе – на 0,3%, трамвае – на 0,2%, маршрутном такси – на 0,1%. Комбинированный билет для проезда в городском пассажирском транспорте стал дороже на 0,1%. Стоимость аренды автомобиля выросла на 0,7%».

Кроме того, в документе, опубликованном на сайте Росстата, говорится о том, что выросли цены на поездки на отдых в Турцию – на 10,3%, Беларусь – на 6,1%, страны Закавказья – на 4,2%, отдельные страны Средней Азии – на 4,1%. При этом, снизились цены на поездки в ОАЭ – на 8,1%, Египет – на 5,4%, отдельные страны Юго-Восточной Азии – на 3%.

Что касается услуг внутреннего туризма и отдыха, в статистическом ведомстве отметили «рост цен на поездки на Черноморское побережье и в Крым на 24,7%. Речные круизы подорожали на 3,5%, проживание в гостиницах «1-5 звезд», мотелях и хостелах подорожали на 1,5-3,3%, экскурсионные туры – на 2,9%, путевки в дома отдыха, пансионаты – на 2,5%, путевки в санатории – на 1,3%, билеты в музеи и выставки, а также автобусные экскурсии – на 0,7%».

Москва, Иван Бабурин

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