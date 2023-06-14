Пушилин заявил, что ДНР в перспективе может стать российским регионом-донором

Врио главы ДНР Денис Пушилин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в среду, 14 июня, заявил, что принятие законопроекта о создании свободных экономических зон (СЭЗ) в новых регионах поможет Донецкой Народной Республике стать в перспективе регионом-донором, – сообщает ТАСС.

Пушилин, в частности, заявил: «Мы сейчас сконцентрированы на том, чтобы развивать собственную экономику, не просить деньги из федерального бюджета, а как можно быстрее выйти в привычное для себя состояние, когда Донбасс не только сам себя обеспечивал, но и помогал другим регионам. Одним из инструментов для реализации этого является правильно принятый закон с теми поправками, которые сейчас находятся на обсуждении, о свободной экономической зоне».

«Сейчас в ДНР собрано уже более 50 заявок от потенциальных инвесторов СЭЗ. Речь идет о миллиардных вложениях и тысячах рабочих мест. В первую очередь это представители строительной, угольной и транспортной отраслей, в том числе сферы морских перевозок. Кроме того, есть инвесторы, готовые вкладывать средства в изготовление востребованной в России продукции станкостроения и химической промышленности. У нас сейчас есть определенные сложности со станкостроением, это ниша, которую нужно восполнить, мы можем это сделать в Донбассе. Для нас важным является химическое направление. Не забываем про наше предприятие «Стирол» – нам предстоит восполнить недостающие виды продукции, восстановить предприятие, запустить».

«В республике ожидают скорейшего принятия закона о СЭЗ и вступления его в силу уже с 1 июля 2023 года, непосредственно с момента подписания президентом», – сказал врио главы ДНР.

Напомним, что законопроекты о создании свободной экономической зоны в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, внесенные правительством РФ, 19 апреля были приняты Госдумой в первом чтении.

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

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