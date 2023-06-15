ПМЭФ: плюсы и минусы – мнения политологов

В Петербурге второй день проходит Международный экономический форум. «Новый День» поинтересовался мнением экспертов, насколько формат форума соответствует современным реалиям и каких результатов от него можно ожидать.

По мнению политтехнолога Ильи Ананьева, питерский форум «проигран» времени и смыслам. «В стране давно назрела «революция» выставочной империи, которая росла как на дрожжах в «жирные» годы России. Сочи, Питер, Красноярск, Екатеринбург, Владивосток – форумы, подфорумы и другие выставочные образования наводнили периметр России. В реалиях сегодняшнего дня необходимы перетряска и аудит логистики крупных мероприятий в сторону оптимизации и эффективности. По большому счету, России с вступлением в крупный санкционный кризис и военный конфликт на Украине необходима одна-две крупные форумные площадки для обозначения своих намерений в экономике, политике, удержания оставшихся стран-друзей.

Такими могут выступить ВЭФ с полным креном на Восток. Однако у этого варианта есть большая логистическая проблема сбора всех в одном месте. Второй вариант – «Иннопром» в Свердловской области. Он удобно расположен в центре России, с развитой инфраструктурой выставки, гостиниц, аэропорта. Сделав рестайлинг смыслов, развить дальше инфраструктуру и город, забрать полностью на себя весь функционал ПМЭФ и гостей.

Санкт-Петербургский форум сегодня сохранил лишь одну функцию и пронес ее через десятилетия – представительскую. Как ни крути – это форум одной пленарки и политической трибуны Владимира Путина. И если эта трибуна будет перенесена в Екатеринбург или Владивосток – страна только приобретет от «переезда», – считает эксперт.

Профессор кафедры политических наук департамента социологии и политологии УрФУ Анатолий Гагарин, напротив, считает, что формат ПМЭФ по-прежнему актуален, вопрос только в том, насколько он будет реализован.

«На форуме присутствуют пять тематических блоков, каждый из которых актуален. «Международная экономика в эпоху глобальных перемен» – очень актуальная тема. Кстати, она сформулирована очень дипломатично, ибо сейчас речь идет о кризисе глобализма. Раньше, в условиях господства США, это было неактуально. Но уже тогда самые трезвые политологи говорили, что прогресс возможен за счет развития «локализма». Можно вспомнить Китай, Индию, другие страны БРИКС. Этот блок будет развиваться, уже поступила заявка Египта, а Сергей Лавров ранее говорил, что желающих уже 30. Еще один важный блок – «Российская экономика: от адаптации к росту». На форуме представлены достижения многих российских регионов. Конечно, информацию можно найти самостоятельно, но в павильонах ПМЭФ можно увидеть ту самую картинку, которая убеждает лучше, чем слова», – считает Гагарин. Особый акцент эксперт сделал на необходимости продемонстрировать и зарубежным странам, и делегациям из разных субъектов РФ, как интегрируются в экономические и технологические процессы новые регионы России. Не менее актуальны темы народосбережения, повышения качества жизни и развития рынка труда.

Политконсультант Роман Романов, автор ТГ-канала «Балтийский чай», называет три причины, по которым ПМЭФ сохраняется в существующем виде: «1) ПМЭФ – одна из важных процедур рутинизации и нормализации реальности. Проводя ПМЭФ, власть как бы говорит нам, что все нормально и идет своим чередом, несмотря на сложности.

2) ПМЭФ пытается сохранить элементы международности. Очевидно, что тут есть проблемы. Но попытаться в очередной раз распечатать страну для дружественных внешних аудиторий – дело совершенно благое. А волшебного эффекта никто не обещал.

3) ПМЭФ – лишнее внимание к Петербургу. Очередное подтверждение статуса города. Это своего рода смотр городских достижений и городского хозяйства. Как местные власти повернутся в этой ситуации – уже их ответственность. Но мы должны быть довольны, что к нам едут и о нас помнят. Не то чтобы мы боялись, будто о Петербурге забудут – и все же. Хотя внимательное изучение программы форума приводит к выводу, что сейчас он больше похож на социально ориентированное антиглобалистское мероприятие. Куда по старой памяти вписались участники прошлых лет».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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