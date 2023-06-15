Мантуров пообещал до конца года восстановить около 70 предприятий в новых регионах России

Вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Денис Мантуров в четверг, 15 июня, заявил, что до конца текущего года в новых российских территориях будет восстановлено около 70 предприятий, – сообщает телеканал «Россия-24».

В интервью телеканалу Мантуров сказал: «В общей сложности предприятий промышленности в новых регионах около 600. Мы восстановили работу уже 115 предприятий, в этом году примерно еще 70 предприятий будет восстановлено. Все зависит от ритмичности той работы, которая проводится с нашими коллегами из минобороны».

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

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