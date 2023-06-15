Центробанк: Ослабление рубля отразится на ценах по мере активизации спроса

Банк России в четверг, 15 июня выпустил комментарии, в которых говорится, что ослабление рубля пока не отражается в ценах в полной мере, но по мере активизации спроса оно станет более выраженным, – сообщают СМИ.

В комментариях ЦБ, в частности, говорится: «Продолжительное ослабление рубля последние шесть месяцев не находит соразмерного отражения в ценах большинства конечных товаров и услуг. Исключением являются отдельные товары и услуги, где спрос сохраняется на высоком уровне – зарубежный туризм, автомобили и смартфоны».

«По мере дальнейшей активизации потребительского спроса перенос накопленного ослабления рубля в цены станет более выраженным», – отметили в Банке России.

Москва, Иван Бабурин

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