Первый вице-премьер России назвал оптимальный курс доллара

Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг, 15 июня, заявил, что в текущих условиях для российской экономики оптимальным можно считать курс в 80-90 рублей за доллар, – сообщает Интерфакс.

Отвечая на вопрос о курсе доллара, Белоусов сказал: «С моей точки зрения, сейчас рубль находится в более-менее комфортной, оптимальной для экономики зоне. Эта зона, на мой взгляд, сейчас 80-90 рублей за доллар. Она комфортна и для бюджета, и для экспортеров, и импортеров».

Следует напомнить, что в декабре 2022 года Белоусов называл оптимальным курс доллара 70-80 рублей.

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

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