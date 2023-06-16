Поляки требуют от своего правительства срочно прекратить импорт украинской клубники

Ассоциация садоводов Республики Польша обратилась к министру сельского хозяйства Роберту Телушу с требованием принять срочные меры для полного прекращения импорта украинской клубники, – сообщает в пятницу, 16 июня, польское издание sad24.pl.

В заявлении, опубликованном на сайте Ассоциации польских садоводов, в частности, говорится: «В связи с появившейся в последние дни информации об импорте большого количества промышленной клубники из Украины в Польшу мы просили министра сельского хозяйства и развития сельских территорий вмешаться и принять срочные меры, чтобы прекратить такую практику и окончательно прекратить этот импорт».

«Настаиваем на недопущении создания на рынке ситуации, аналогичной с украинскими зерновыми, когда бесконтрольный импорт обрушил рынок и вызвал огромное падение цен. …Настаиваем на введении системы официального контроля каждой партии поступающих в страну фруктов по качеству, особенно на остатки средств защиты растений, и приостановить дальнейшую торговлю товаром до получения результатов экспертизы», – заявили министру сельского хозяйства польские садоводы.

Варшава, Иван Бабурин

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