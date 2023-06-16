Западные санкции не навредили совместным российско-иранским проектам

Министр дорог Исламской республики Иран (ИРИ) Мехрдад Базрпаш на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в пятницу, 16 июня, заявил, что западные санкции не навредили совместным экономическим проектам России и Ирана, – сообщает агентство SputnikIran

в интервью агентству Мехрдад Базрпаш сказал: «Западные западные санкции нисколько не навредили нашим совместным проектам. Ярким примером можно назвать строительство железной дороги Решт-Астара в рамках транспортного коридора «Север-Юг». Эти санкции сделали обратное – они создали новую возможность для обогащения национальных производственных мощностей стран».

«Наоборот, санкции стимулировали на ускорение проекта, как Иран, так и Россию. Ведь строя эту железную дорогу, мы создаем, в первую очередь, важную транспортную и транзитную инфраструктуру. А когда мы строим эти новые маршруты, укрепляем логистические коридоры, – это все способствует развитию и укреплению наших национальных экономик», – подчеркнул министр дорог Ирана.

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

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