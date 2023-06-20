В ООН оценили состояние украинской энергосистемы

Заместитель официального представителя генсекретаря ООН Фархан Хак на брифинге во вторник, 20 июня, заявил, что энергетические мощности Украины сократились на половину, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами представитель генсека ООН сказал: «На Украине мощности про производству энергии сократились почти на 50% по сравнению с уровнем до 2022 года. Ситуация усугубляется значительным сокращением маневренных возможностей, включая потерю более 67% мощностей по выработке тепловой энергии»

«Согласно докладу Программы развития ООН и Всемирного банка, энергетическая система Украины остается в чрезвычайно уязвленном состоянии и продолжает функционировать в чрезвычайном режиме при сокращенных и ограниченных запасах прочности. Повреждения оцениваются более чем в $10 млрд. Согласно докладу, составленному незадолго до разрушения Каховской плотины, с начала конфликта 42 из 94 высоковольтных трансформаторов на территории под контролем правительства Украины повреждены или разрушены в результате ударов ракет или дронов», – отметил Фархан Хак.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»