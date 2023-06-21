В России выросла розничная цена на бензин

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в среду, 21 июня, сообщила, что в России в период с 14 по 19 июня выросла средняя розничная цена бензина на 18 копеек – до 51,94 рубля за литр, т.е. – на 0,3%.

Согласно материалам Росстата, то стоимость Аи-92 выросла на 0,3%, или на 16 копеек – до 48,12 рубля за литр, Аи-95 – на 0,4%, или на 20 копеек, до 52,48 рубля. Марка Аи-98 за отчетный период подорожала на 0,3%, или на 18 копеек, до 62,92 рубля за литр. Цена дизельного топлива выросла на 0,1%, или на 6 копеек, до 58,27 рубля за литр.

«Рост цен на бензин зафиксирован в 72 субъектах РФ. Больше всего он подорожал в Республиках Тыва и Дагестан – на 2,6% и 2,3% соответственно. В Москве за прошедший период цены на бензин выросли на 0,3%, в Санкт-Петербурге – на 0,2%», – сообщили в ведомстве.

С начала года к 19 июня средняя стоимость бензина и всех основных его марок выросла на 1,9%. Дизельное топливо за этот период подешевело на 0,4%. При этом инфляция в России с начала года составила 2,61%. Производство бензина в России за неделю увеличилось на 1,5% по сравнению с предыдущей неделей – до 844,5 тысячи тонн, а дизтоплива – на 3,8%, до 1,743 миллиона тонн.

Следует отметить, что согласно статистическим данным стоимость Аи-95 на бирже с середины мая активно растет и уже несколько раз обновила рекордные значения.

Москва, Иван Бабурин

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