Кишинев не считает необходимым закупать у «Газпрома» дополнительные объемы газа

Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов в четверг, 22 июня заявил, что власти Кишинева не видят смысла закупать у «Газпрома» дополнительные объемы газа, даже если концерн снизит цены, – сообщает местный телеканал TV8.

В эфире программы «Альтернатива» Парликов сказал: «Сейчас страна не видит смысла в приобретении газа у российского концерна. Возможно, будет ситуация, в которой цены у «Газпром» будут ниже, и нам придется решать, будем ли мы снова покупать у них газ по более низким ценам или будем брать на международном рынке».

«Пока что есть неустойчивое равновесие, где «Газпром» подает ограниченные объемы газа. Мы готовимся к сценарию, что с сентября этого года будет продолжаться эта же история. Даже, если цены у «Газпрома» будут ниже, вполне возможно, что объемов, которые они будут поставлять, будет недостаточно», – добавил глава молдавской энергетики.

Следует отметить, что ранее в ПАО «Газпром» заявляли, что «оставляют за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО «Молдовагаз».

Кишинев, Иван Бабурин

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