СМИ: Стоимость акций крупнейших западных производителей оружия упали на фоне пресечения мятежа в России

В ходе торгов в понедельник, 26 июня, после предотвращения российскими властями попытки мятежа существенно снизилась стоимость акций крупнейших западных компаний производителей оружия, – сообщает издание газета Financial Times (FT).

В публикации на сайте газеты говорится: «Акции крупнейших американских поставщиков Пентагона компаний Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon и General Dynamics – за день торгов просели на 1-2%. Акции некоторых европейских оборонных компаний в ходе торгов теряли в стоимости более 5%, однако к завершению дня отыграли часть потерь. Итальянский авиаконцерн Leonardo потерял 4,6% стоимости своих бумаг, шведский Saab – 4,5%, а немецкий Rheinmetall – 4,2%. Акции французских компаний Thales и аэрокосмической Dassault Aviation снизились в цене на 2,6% и 3,6% соответственно. Крупнейшая европейская компания оборонного сектора – британская BAE Systems – теряла до 3% стоимости акций, однако в конце дня потери составляли уже только 2,1%».

«Инвесторы исходят из того, что политическая нестабильность в России может создать преимущество для ВСУ в ходе конфликта на Украине, в результате он завершится раньше, чем предполагалось и увеличение производства вооружений не понадобится», – пишет FT.

С другой стороны, представитель одного из европейских производителей вооружений заявил изданию: «Западные страны в ближайшие годы будут увеличивать расходы на оборону. Мы получаем заказы на очень долгие сроки».

Киев, Иван Бабурин

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