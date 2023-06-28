Южная Корея ввела санкции против россиянина из-за помощи КНДР

Власти Южной Кореи ввели санкции в отношении гражданина России корейского происхождения. По мнению Сеула, он причастен к финансированию программ КНДР по созданию оружия массового уничтожения.

Цой Чон Кон был добавлен в «черный» список Южной Кореи в числе четырех лиц. Помимо него под санкции также попали глава филиала банка КНДР Foreign Trade Bank во Владивостоке Со Мен и компании Hanne Ulaan и Epsilon.

В Сеуле считают, что россиянин основал в Монголии компанию Hanne Ulaan LCC для финансирования оружейных программ Пхеньяна. Кроме того, Цой Чон Кон причастен к созданию торговой фирмы Epsilon, которая также поддерживала Северную Корею при сотрудничестве с Со Меном.

Стоит отметить, что это уже девятый пакет санкций за период правления в Республике Корея Юн Сок Еля. Но это первый случай всключения в список иностранца корейского происхождения. Таким образом, в перечне находящихся под санкциями Южной Кореи оказались уже 45 имен и 47 наименований компаний.

Сеул, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»