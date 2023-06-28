СМИ: Репортеры трех ведущих мировых медиа лишились аккредитации ОПЕК

Организация стран экспортеров нефти ОПЕК лишила аккредитации журналистов информационных агентств Bloomberg и Reuters, а также газеты The Wall Street Journal лишила, – сообщает в среду, 28 июня, агентство Bloomberg.

В сообщении, опубликованном на сайте агентства, в частности, говорится: «ОПЕК отменила аккредитацию на освещение конференции в Вене 5-6 июля для репортеров Bloomberg и еще из двух основных новостных организаций – Reuters и Wall Street Journal. Bloomberg все равно отправит журналистов в Вену для встреч с политиками и руководителями компаний».

Вена, Иван Бабурин

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