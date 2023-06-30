В России просроченные продукты будут блокироваться автоматически

Министерство промышленности и торговли в пятницу, 30 июня, на портале проектов нормативных правовых актов проекта опубликовано постановления, согласно которому с 1 ноября текущего года в России может заработать механизм автоматического запрета продаж нелегальных и просроченных товаров, подлежащих маркировке.

В министерстве также сообщили следующее: «В рознице заработает механизм автоматического запрета продаж нелегальных и просроченных товаров, подлежащих маркировке... Благодаря сведениям, содержащимся в информационной системе маркировки, розничные магазины смогут оперативно получать необходимую информацию о товаре и в случае выявления причин, запрещающих оборот конкретной единицы продукции, не допускать ее реализацию потребителю, например, если срок годности продукции истек».

«Проект предусматривает поэтапное вступление в силу требований о запрете продажи продукции по четырем товарным группам: табачная продукция, молочная продукция, упакованная вода и пиво. На первом этапе с конца 2023 года до марта 2024 года будет осуществляться добровольное подключение розничных магазинов к проверке кодов и информации о товаре, а с 1 марта 2024 года планируется, что такой режим станет обязательным для первой товарной группы – табачная продукция», – пояснили в минпромторге.

Отметим, что с 1 февраля текущего года в России проводится эксперимент по внедрению системы, исключающей техническую возможность продажи просроченной продукции, а также незаконно введенной в оборот табачной и никотинсодержащей продукции.

Москва, Иван Бабурин

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