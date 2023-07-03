Грузия просит ЕС не запрещать реэкспортировать автомобили в Россию

Министр экономики Грузии Леван Давиташвили в понедельник, 3 июля, заявил, что из-за 11-го пакета санкций, согласно которому Евросоюз ограничил экспорт в РФ поддержанных авто, Тбилиси ведет переговоры с ЕС, чтобы не прекращать их перепродажу в Россию, – сообщает Sputnik Грузия.

Согласно сообщению агентства, Давиташвили сказал следующее: «Торговля легковыми авто является важным источником дохода для Грузии, поэтому мы обратились в ЕС с уточняющими вопросами, что считается нарушением санкций, а что нет. Я надеюсь, это разрешится положительно для грузинских дилеров, и отрасль сможет продолжить работу».

Как отмечают эксперты рынка, легковые автомобили входят в топ-3 экспортируемых товаров из Грузии в Россию.

Тбилиси, Иван Бабурин

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