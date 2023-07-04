СМИ: В Европе цены на электроэнергию достигли отрицательных значений

В ходе торгов на Европейской энергетической бирже Epex Spot SE во вторник, 4 июля, из-за высокой производительности солнечных электростанций цены на электричество упали ниже нуля, – сообщает агентство Bloomberg.

Согласно данным Epex Spot SE, которая работает в Австрии, Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Великобритании, Люксембурге, Нидерландах, Норвегии, Польше, Швеции и Швейцарии, в являющейся крупнейшим рынком электроэнергии региона Германии, цены во вторник, 4 июля,достигали отрицательных значений в период с 13:00 до 15:00 по местному времени. Падение цен ниже нуля ожидается и на торгах в среду, 5 июля, в Дании и Нидерландах и Германии.

«Отрицательные цены на электроэнергию становятся все более распространенным явлением в регионе, так как страны ЕС активно строят солнечные фермы ради сокращения спроса на неэкологичное ископаемое топливо. Однако объем производства электроэнергии в Европе иногда сложно регулировать, особенно с учетом того, что правительства поощряют компании, использующие для этих целей возобновляемые источники энергии. В итоге порой электричества на рынке предлагается так много, что заводам оказывается дешевле доплачивать потребителям за его использование, чем останавливать производство на час или два», – говорится в публикации Bloomberg.

Берлин, Иван Бабурин

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