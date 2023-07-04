Путин: Экономические показатели России вселяют надежду

Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным во вторник, 4 июля, заявил, что экономические показатели России лучше ожидаемых, что вселяет надежду, – сообщили в Кремле.

Комментируя доклад Мишустина, глава государства сказал: «У нас результаты, во всяком случае пока, скажем так осторожно, лучше ожидаемых. Лучше прогнозов. Это вселяет в нас надежду на то, что все задачи, так как мы их ставили, как минимум, будут решены».

В свою очередь глава российского кабмина сообщил Путину, что российская экономика продолжает восстанавливаться, несмотря на санкции.

«Экономика страны продолжает, я бы даже сказал, уверенно восстанавливаться, несмотря на санкции, на все чинимые препятствия нашей стране. Я, как раз сейчас, готовясь к вам, смотрел цифры: за пять месяцев сегодня у нас рост ВВП составил 0,6%. Но, что очень важно, май к маю – 5,4%. Сегодня у правительства есть уверенность в том, что при отсутствии форс-мажорных обстоятельств к концу года рост ВВП должен составить более 2%.», – отметил Михаил Мишустин на встрече с Владимиром Путиным.

Москва, Иван Бабурин

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