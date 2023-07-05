Саудовская Аравия прогнозирует рост спроса на нефть

Президент нефтяной компании Saudi Aramco Амин Нассер на полях VIII Международного семинара ОПЕК в среду, 5 июля, заявил, что у роста спроса на нефть в мире «хорошие перспективы», – сообщается на сайте РБК.

В ходе общения журналистам кулуарах Форума Нассер сказал: «Рост спроса на нефть будет происходить во многом благодаря наращиванию потребления в Китае и других странах Азии. Кроме того, Саудовская Аравия нарастила экспорт в Европу, в частности, подписав соглашение с польской нефтеперерабатывающей компанией PKN».

В свою очередь, министр энергетики инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что «в 2023 году спрос на нефть вырастет на двух миллионов баррелей в сутки, и все разговоры о его снижении не имеют смысла».

Вена, Иван Бабурин

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