В Германии будут выпускать новейший американский истребитель-бомбардировщик

Немецкая оборонная компания Rheinmetall заявила, что планирует построить завод по производству американского многофункционального истребителя-бомбардировщика F-35, способного нести ядерное оружие, – сообщает в среду, 5 июля, государственная немецкая международная телерадиокомпания Deutsche Welle*.

В сообщении телекомпании, в частности, говорится, что «к производству F-35A Lightning II, использующего стелс-технологии, подключается компания Rheinmetall, которая назвала американский истребитель самым эффективным на сегодняшний день боевым самолетом в мире».

В Rheinmetall заявили, что «завод с научно-исследовательским подразделением будет построен на площади почти в 60 тысяч квадратных метров в промзоне рядом с небольшим аэропортом Веце. На предприятии планируется выпустить, как минимум, 400 средних частей фюзеляжа боевого самолета F-35A Lightning II. На новом предприятии будет создано примерно 400 рабочих мест».

* Организация признана в России иностранным агентом

Берлин, Иван Бабурин

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