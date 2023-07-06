Набиуллина допустила повышение ключевой ставки

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на полях Финансового конгресса в четверг, 6 июля, заявила, что допускает возможность повышения ключевой ставки, – сообщают СМИ.

Общаясь с журналистами, глава Центробанака сказала: «Проинфляционные риски сейчас превалируют, и они даже усиливаются. Конечно, мы допускаем возможность повышения ставки, но будет оно одноразовым. Будет ли целый цикл, все будет зависеть от развития ситуации, которое мы будем анализировать. Поэтому сейчас это предопределять преждевременно. Проинфляционные риски с прошлого заседания чуть выросли. Это связано и с динамикой курса. Но в июле мы будем принимать решение исходя из всех факторов».

Следует отметить, что следующее заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке состоится 21 июля.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»