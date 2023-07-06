СМИ: Болгария намерена продать Киеву российское оборудование с недостроенной АЭС

Депутаты Народного собрания (парламента) Болгарии в четверг, 6 июля, большинством голосов приняли решение поручить министерству энергетики провести с Киевом переговоры о продаже реакторов с недостроенной АЭС «Белене» на сумму порядка 650 миллионов долларов, – сообщает The Wall Street Journal.

Американское издание со ссылкой на источники и болгарские СМИ пишет, что «в поддержку продажи Украине российских реакторов высказались 155 депутатов. Против выступили фракции оппозиционных партии «Возрождение» и «Болгарской социалистической партии», что в общем составило 73 голоса».

WSJ также отмечает, что «накануне сегодняшнего заседания Народного собрания болгарские парламентарии предложили продать Украине российское оборудование с недостроенной АЭС «Белене», поскольку оно все равно не может использоваться для завершения проекта строительства станции из-за невозможности допуска российских специалистов в условиях санкций. Болгарские депутаты планируют продать украинскому «Энергоатому» два реактора, четыре парогенератора и четыре циркуляционных насоса. Вырученные средства планируется использовать для расчета с американской компанией Westinghouse за работы по возведению новых реакторов на действующей АЭС «Козлодуй».

«Такой сделкой с «Энергоатомом» Болгария выступает против Москвы», – отмечает The Wall Street Journal.

Следует отметить, что строительство АЭС «Белене» началось в 1987 году и было приостановлено в 1990 году из-за трудностей с финансированием и протестов населения. Полностью проект был закрыт в 2012 году на фоне разногласий по стоимости работ и смены правительства в Болгарии.

София, Иван Бабурин

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