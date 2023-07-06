Варшава потребовала от Еврокомиссии запретить украинскую малину

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телуш в четверг, 6 июля, заявил, что глава минэкономразвития и технологий республики Валидемар Буда обратился к Европейской Комиссии с просьбой включить малину в список запрещенных для импорта украинских сельхозтоваров, – сообщает польское государственное информационное агентство PAP Studio.

В интервью агентству Телуш сказал: «Сезон начинается. У нас много замороженной малины на складах, в холодильных камерах, в морозильных камерах, и есть малина, которая поступила из Украины. Министр Буда несколько дней назад обратился в Еврокомиссию с просьбой включить малину в список продуктов, на которые распространяется запрет на импорт с Украины».

«Я вчера встретился с митинговавшими в Ополе-Любельском воеводстве фермерами. Они возмущены критически низкими закупочными ценами на малину со стороны переработчиков. Фермеры требуют ввести обязательные проверки на наличие пестицидов в украинских ягодах и приостановить их бесконтрольное поступление в страну», – добавил польского минсельхоза.

Варшава, Иван Бабурин

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