Банк России отметил устойчивый рост инфляции и потребительских цен

Департамент исследований и прогнозирования Центрального банка России выпустил бюллетень «О чем говорят тренды», с оговоркой, что содержащиеся в нем выводы и рекомендации могут не совпадать с официальной позицией Банка. В документе отмечается все более устойчивый рост инфляции, а также то, что рост потребительских цен приобретает все большую устойчивость.

В документе, подготовленном аналитиками ЦБ, в частности, говорится, что «рост потребительских цен закрепляется выше уровня 4% в годовом выражении с поправкой на сезонность. … Динамика цен стала превышать внутригодовую траекторию роста цен, соответствующую 4%. При этом роль устойчивых компонентов роста цен, которые в основном и определяют инфляционный тренд, повысилась. Возможное увеличение инфляционных ожиданий вследствие произошедшего ослабления».

«Российские производители сталкиваются с ростом издержек, в том числе связанных с барьерами для импорта. В то же время быстро растет спрос, который поставщики товаров и услуг оказываются не в состоянии удовлетворить из-за производственных, трудовых и других ограничений, – сообщается также в документе, подготовленном специалистами регулятора.

Аналитики из Департамента исследований и прогнозирования ЦБ считают, что «проинфляционное давление продолжит усиливаться в ближайшие месяцы», и что для его нейтрализации «требуется уменьшение бюджетного и(или) кредитного импульса».

Возможное увеличение инфляционных ожиданий вследствие произошедшего ослабления рубля может стать дополнительным проинфляционным фактором», – говорится в бюллетене «О чем говорят тренды» Центрального банка России.

Москва, Иван Бабурин

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