В МВФ заявили, что не ожидали «умеренного» влияния украинского конфликта на экономику России

Официальный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак на брифинге в четверг, 13 июля, заявила, что украинский конфликт оказал существенное влияние на российскую экономику, но оно оказалось более умеренным, чем ожидалось, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Козак сказала: «В целом влияние войны на российскую экономику оказалось значительным, но в то же время более мягким, чем ожидалось ранее. В 2023 году мы ожидаем ее рост в положительной области на 0,7%. Однако в среднесрочной перспективе российская экономика будет испытывать трудности, связанные с уходом транснациональных корпораций, потерей человеческого капитала, ее отрывом от мировых финансовых рынков, сокращением буферных резервов для проведения политических мер».

«В среднесрочной перспективе объем производства в России будет на 7% ниже, чем прогнозировалось до начала конфликта на Украине. В конце месяца МВФ опубликует обновление к своему докладу о перспективах развития мировой экономики, в котором будут указаны уточненные показатели по Российской Федерации», – добавила представитель Фонда.

Вашингтон, Иван Бабурин

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