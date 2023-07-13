В Еврокомиссии готовы рассмотреть подключение Россельхозбанка к SWIFT, но будут мешать проведению СВО

В Еврокомиссии (ЕК) в четверг, 13 июля, заявили, что Евросоюз (ЕС) готовы рассмотреть подключение дочки Россельхозбанка к SWIFT ради продления «зерновой сделки», но при этом будут продолжать ограничивать возможности проведения Россией спецоперации на Украине, – сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос агентства, ведутся ли в ЕС переговоры по подключению Россельхозбанка к SWIFT, представитель ЕК сказал: «Мы, несомненно, готовы рассматривать все решения, которые способствуют реализации нашей цели, но продолжим при этом делать так, чтобы возможности России вести войну на Украине были максимально ограничены».

«Приоритет Еврокомиссии заключается в обеспечении доставки украинского зерна на мировой рынок. Мы призываем все стороны черноморской зерновой инициативы к ее продлению. Мы оказываем содействие переговорам, которые ведут ООН и Турция, по мере необходимости», – подчеркнул собеседник агентсва.

Ранее сегодня Владимир Путин сказал: «Россия продлит зерновую сделку только тогда, когда будут выполнены данные ей обещания. Мы по доброй воле многократно продлевали зерновую сделку. Хватит, в конце концов!»

«Россия подумает о продлении зерновой сделки, для этого есть еще несколько дней. Как одна из опций: не сначала продление, а потом выполнение обещаний, а сначала выполнение обещаний, и потом наше участие», – добавил президент России.

Страсбург, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»