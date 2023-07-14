Минфин ФРГ выступил против финансирования Украины из долгосрочного бюджета ЕС

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер на полях встречи глав финансовых ведомств стран ЕС в Брюсселе заявил, что дальнейшее финансирование Украины не должно иметь отношения к долгосрочному бюджету Евросоюза, – сообщает в пятницу, 14 июля, агентство Bloomberg.

В заметке агентства, в частности, говорится: «Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что дальнейшее финансирование поддержки Украины следует отделить от долгосрочного бюджета ЕС, но Европейскому союзу следует продолжить поиск решений для помощи Киеву».

«Мы должны быть осторожны в многолетних финансовых прогаммах, чтобы не перегружать государства, также существует требование единогласия, и поэтому приоритет должен быть отдан перераспределению средств, решения должны быть найдены с использованием существующих средств», – заявил глава немецкого минфина.

Брюссель, Иван Бабурин

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