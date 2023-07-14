Крупнейшая нефтесервисная корпорация прекратила поставки оборудования и технологий в Россию

Нефтесервисная компания SLB (ex-Schlumberger) в связи с расширением международных санкций в пятницу, 14 июля, объявила о прекращении поставок в Россию.

В заявлении, опубликованном на сайте компании, говорится: «SLB сегодня объявляет, что прекращает поставки продукции и технологий в Россию со всех предприятий компании по всему миру в связи с продолжающимся расширением международных санкций. Это следует за предыдущим запретом SLB на поставки из Соединенных Штатов, Соединенного Королевства, Европейского союза и Канады в Россию».

«SLB чрезвычайно серьезно относится к своей ответственности за соблюдение законов об экспортном контроле и экономических санкциях, и компания по-прежнему поддерживает международное сообщество в осуждении и призыве к прекращению войны в Украине», – сообщили также в компании.

Следует напомнить, что 7 апреля текущего года Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло SLB (ex-Schlumberger) в перечень международных спонсоров войны.

«Основанием для внесения в список спонсоров войны стало то, что SLB не только продолжила работу в России, но и расширяется там, воспользовавшись выходом конкурентов», – сообщается на сайте НАПК Украины.

Компания SLB (бывшая Schlumberger) – ведущий мировой поставщик технологий для комплексной оценки пласта, строительства скважин, управления добычей и переработки углеводородов. Работает более чем в 100 странах мира.

Вашингтон, Иван Бабурин

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