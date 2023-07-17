Япония подготовила предложение о глобальном резерве природного газа

Япония считает, что нужно создать глобальный резерв природного газа, чтобы избежать дефицита и резких скачков цен. Власти подготовили это предложение для министерской встречи Международного энергетического агентства (МЭА), пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Страны-члены МЭА должны иметь экстренные резервы нефти, которой хватило бы на 90 дней импорта. Япония считает, что подобные правила нужно ввести и для газа. Аналогичные правила создания резерва газа уже действуют в странах Евросоюза.

Токио намерен внести свое предложение во время конференции производителей и потребителей СПГ, запланированной на 18 июля. Ожидается, что инициативу могут включить в повестку февральской встречи министров стран-членов МЭА.

Агентство отметило, что Японии и Южной Корее будет сложно создать резервы газа, поскольку большую часть топлива они покупают у других стран. Газ прибывает в страну в форме СПГ, который сложно хранить, поскольку он испаряется.

Токио, Наталья Рязанова

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