Иностранный производитель туалетной бумаги ушел с российского рынка

Производитель туалетной бумаги, бумажных полотенец, влажных салфеток и т.п. шведская компания Essity, владеющая торговыми марками Zewa, Libresse и Libero заявила в понедельник, 17 июля, завила о об уходе с российского рынка.

В заявлении, опубликованном на сайте компании, говорится: «Компания Essity, специализирующаяся на гигиене и здоровье, завершила продажу своей деятельности в России по цене около 1,2 млрд крон ($117 млн. по курсу). Essity покинула Россию. Покупателем Essity стала российская компания «Новые технологии».

Essity производит туалетную бумагу, бумажные полотенца и носовые платки, салфетки в коробках, влажные и столовые салфетки, маски для лица, а также мыло, лосьоны, антисептические гели для рук. В России размещены три фабрики шведского производителя предметов гигиены.

Москва, Иван Бабурин

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