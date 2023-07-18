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NewDayNews.ru

Вторник, 18 июля 2023, 19:09 мск

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Приостановлена программа страхования вывоза украинского зерна по Черном морю

Представитель международного страхового брокера Marsh Дэвид Роу во вторник, 18 июля, заявил, что программа страхования грузов, покрывающая поставки украинского зерна по безопасному морскому коридору, приостановлена, – сообщает агентство Reuters.

В комментарии агентству представитель страхового брокера, в частности, сказал: «В настоящее время программа страхования приостановлена из-за того что не была продлена зерновая сделка».

«Программа страхования предусматривала покрытие до 50 миллионов долларов на каждый груз и осуществлялась страховщиком Ascot, входящим в ассоциацию Lloyd's of London», – говорится также в заметке Reuters.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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