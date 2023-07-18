Министры финансов и главы Центробанков «Большой двадцатки» из-за Украины не смоги принять совместное заявление

Министр финансов Индии Нирмала Ситараман на брифинге в индийском Гандинагаре по итогам встречи «Группы двадцати» (G20) во вторник, 18 июля, заявила, что из-за расхождений по ситуации на Украине руководители центральных банков и главы минфинов не смогли принять совместное заявление, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами глава индийского минфина сказала: «Поскольку мы до сих пор не можем найти общий язык по российско-украинскому конфликту, приняты только резюме председателя и итоговый документ».

В принятом итоговом документе и резюме председателя по итогам встречи в Гандинагаре говорится: «По вопросу о ситуации на Украине участники подтвердили национальные позиции, выраженные на других форумах, включая Совет Безопасности ООН и Генеральную Ассамблею ООН. Большинство членов резко осудили войну на Украине и подчеркнули, что она причиняет огромные человеческие страдания и усугубляет существующие недостатки в мировой экономике, ограничивая рост, увеличивая инфляцию, нарушая цепочки поставок, усиливая энергетическую и продовольственную нестабильность и повышая риски для финансовой стабильности. …На встрече были и другие взгляды, и разные оценки ситуации и санкций. Признавая, что «Группа двадцати» не является форумом для решения вопросов безопасности, мы признаем, что вопросы безопасности могут иметь серьезные последствия для мировой экономики».

Нью-Дели, Иван Бабурин

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